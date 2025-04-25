Стала известна судьба миллиардного имущества Алсу после развода с мужем

Певица Алсу и Ян Абрамов поделили имущество после долгого судебного процесса

Стала известна судьба многомиллиардного имущества, которое певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов делили при разводе. Подробности публикует Mash.

Выяснилось, что экс-супруги заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы, завершив долгий судебный процесс по разделу имущества на сумму около 20-30 миллиардов рублей. Адвокат Абрамова Александр Добровинский уточнял, что пара делила квартиры, загородные дома, роскошные автомобили, парковочные места и доли в бизнесах.

При этом то, как именно Алсу и ее бывший муж поделили имущество, не сообщается.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова. Затем появилась информация, что артистка собирается провести раздел недвижимости и другого богатства в Лондоне. Эти сведения Алсу опровергла, обвинив адвоката бывшего мужа в желании «раздуть скандал».