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16:29, 25 апреля 2025Ценности

Стала известна судьба миллиардного имущества Алсу после развода с мужем

Певица Алсу и Ян Абрамов поделили имущество после долгого судебного процесса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Стала известна судьба многомиллиардного имущества, которое певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов делили при разводе. Подробности публикует Mash.

Выяснилось, что экс-супруги заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы, завершив долгий судебный процесс по разделу имущества на сумму около 20-30 миллиардов рублей. Адвокат Абрамова Александр Добровинский уточнял, что пара делила квартиры, загородные дома, роскошные автомобили, парковочные места и доли в бизнесах.

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При этом то, как именно Алсу и ее бывший муж поделили имущество, не сообщается.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова. Затем появилась информация, что артистка собирается провести раздел недвижимости и другого богатства в Лондоне. Эти сведения Алсу опровергла, обвинив адвоката бывшего мужа в желании «раздуть скандал».

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