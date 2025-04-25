Стало известно о боязни украинских властей сотого дня президентства Трампа

Экс-депутат Рады Олейник: На Украине боятся сотого дня президентства Трампа

Бывший депутат Верховной Рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что Киев боится сотого дня пребывания Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Своим мнением он поделился с «Известиями».

По словам Олейника, из-за страха перед этим событием украинские власти допускаются высказывания, вторящие мирному плану американского лидера. «Они же это понимают, что терпение у Трампа до мая месяца», — отметил Олейник.

Он заметил, что уже многие украинцы начинают понимать, что «нужно считаться с реалиями на земле, а не с фантазиями Зеленского», признание потери территорий для которого будет означать политическую смерть.

«Не случайно Трамп предупредил, что "не хотите сделать какие-то территориальные уступки — потеряете всю Украину". Поэтому вот эта уже мысль, что таки надо соглашаться на территориальные уступки, она все больше и больше занимает головы тех, кто раньше об этом не говорил», — заключил он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал возможным сценарий принуждения Украины другими странами к территориальным уступкам в ходе урегулирования конфликта с Россией.