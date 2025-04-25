Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 25 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о боязни украинских властей сотого дня президентства Трампа

Экс-депутат Рады Олейник: На Украине боятся сотого дня президентства Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что Киев боится сотого дня пребывания Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Своим мнением он поделился с «Известиями».

По словам Олейника, из-за страха перед этим событием украинские власти допускаются высказывания, вторящие мирному плану американского лидера. «Они же это понимают, что терпение у Трампа до мая месяца», — отметил Олейник.

Он заметил, что уже многие украинцы начинают понимать, что «нужно считаться с реалиями на земле, а не с фантазиями Зеленского», признание потери территорий для которого будет означать политическую смерть.

«Не случайно Трамп предупредил, что "не хотите сделать какие-то территориальные уступки — потеряете всю Украину". Поэтому вот эта уже мысль, что таки надо соглашаться на территориальные уступки, она все больше и больше занимает головы тех, кто раньше об этом не говорил», — заключил он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал возможным сценарий принуждения Украины другими странами к территориальным уступкам в ходе урегулирования конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Офицер Генштаба погиб при взрыве авто в Балашихе. Чем известен генерал Москалик?

    Трамп отказался от дедлайна в урегулировании конфликта на Украине

    ФСБ предотвратила поджог здания регионального исполнительного комитета

    Китай внезапно пошел на уступки в торговой войне с США

    Германия испытала новую разведывательную машину в США

    Россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии

    Шойгу предрек миру новую гонку вооружений

    Бывший глава IBU на суде рассказал об интимных отношениях с россиянкой

    18-летняя россиянка прикурила сигарету от Вечного огня и поплатилась

    Жителям российского региона разрешили звонить в храмовые колокола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости