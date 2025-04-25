Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 25 апреля 2025Мир

Стало известно о сомнениях Британии по отправке военных на Украину

Times: Британия может отказаться от планов отправки тысяч военных на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Великобритания может отказаться от планов отправки тысяч военных на Украину. О сомнениях Лондона сообщили источники The Times.

Власти Британии считают, что отправка сухопутных войск «слишком рискованна», поскольку если соглашение о прекращении огня будет нарушено, может возникнуть более масштабный конфликт. «Риски слишком высоки, а силы недостаточны для выполнения такой задачи», — заявил собеседник издания.

По данным газеты, планы будут включать защиту Украины с воздуха и моря и укрепление ее армии. При этом от идеи защищать ключевые украинские города и объекты западными войсками в Европе, вероятно, откажутся.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал угрозой для страны присутствие миротворцев стран НАТО на Украине. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона не согласится на это ни при каких условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сдача территорий в Харьковской области и проход через Днепр. США могут выдвинуть России новые требования по Украине

    На Западе заявили о тревоге союзников США насчет Украины

    Стало известно о сомнениях Британии по отправке военных на Украину

    Бастрыкину доложат о сносе домов без компенсации жильцам

    Российский боец заставил отступить украинских диверсантов

    На Украине признали гибель военнопленных при крушении Ил-76

    Силы ПВО перехватили беспилотники на подлете к российской авиабазе в Сирии

    Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором

    43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в бикини

    Кипрский журналист высмеял антироссийскую политику Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости