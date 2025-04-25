Стало известно о сомнениях Британии по отправке военных на Украину

Times: Британия может отказаться от планов отправки тысяч военных на Украину

Великобритания может отказаться от планов отправки тысяч военных на Украину. О сомнениях Лондона сообщили источники The Times.

Власти Британии считают, что отправка сухопутных войск «слишком рискованна», поскольку если соглашение о прекращении огня будет нарушено, может возникнуть более масштабный конфликт. «Риски слишком высоки, а силы недостаточны для выполнения такой задачи», — заявил собеседник издания.

По данным газеты, планы будут включать защиту Украины с воздуха и моря и укрепление ее армии. При этом от идеи защищать ключевые украинские города и объекты западными войсками в Европе, вероятно, откажутся.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал угрозой для страны присутствие миротворцев стран НАТО на Украине. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона не согласится на это ни при каких условиях.