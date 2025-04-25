Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:24, 25 апреля 2025Путешествия

Сумму долга для запрета на выезд из России предложили увеличить

В Госдуме предложили увеличить сумму долга для запрета на выезд из России втрое
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сумму долга, которая позволит запретить россиянам выехать из страны, предложили увеличить втрое. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Уточняется, что сейчас пересечь российскую границу запрещают гражданам, задолжавшим больше 30 тысяч рублей, или, если должник не исполнит требования, сумма снижается до 10 тысяч.

Депутаты отметили, что эти цифры не менялись с 2017 года и в нынешних условиях суммы в 10 тысяч и 30 тысяч уже не являются столь значительными, поэтому попасть в список невыездных могут и добросовестные граждане, которые просто по каким-то причинам не получили письмо от приставов.

В связи с этим в Госдуме предложили увеличить суммы для ограничения выезда до 90 тысяч и 30 тысяч соответственно. «Поправки не коснутся случаев, связанных с уплатой алиментов, возмещением вреда здоровью или имуществу и со смертью кормильца, — для таких должников сохранится порог в 10 тысяч рублей», — говорится в источнике.

В апреле в Федеральной службе судебных приставов заявили о росте числа запретов на выезд из России из-за долгов. За январь-февраль 2025 года таких дел оказалось около 9,5 миллиона, а в 2024-м за такой же период производств было на три миллиона меньше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного десятками беспилотников ВСУ Крыма

    Российский пенсионер выжил после двух огнестрельных ранений головы от неизвестного

    Boeing отчиталась о сокращении расходов на Starliner

    Нейросеть поставила девушке серьезный диагноз за год до врачей

    Девочка из российского города отсудила у соседки миллион за наледь на балконе

    Включать кондиционеры весной оказалось опасно для здоровья

    Сумму долга для запрета на выезд из России предложили увеличить

    Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам Украины

    Иеродиакон из ДНР рассказал о желании СБУ мобилизовать служителей монастыря

    Лепс осудил равноправие между мужчиной и женщиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости