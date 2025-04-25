Сумму долга для запрета на выезд из России предложили увеличить

В Госдуме предложили увеличить сумму долга для запрета на выезд из России втрое

Сумму долга, которая позволит запретить россиянам выехать из страны, предложили увеличить втрое. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Уточняется, что сейчас пересечь российскую границу запрещают гражданам, задолжавшим больше 30 тысяч рублей, или, если должник не исполнит требования, сумма снижается до 10 тысяч.

Депутаты отметили, что эти цифры не менялись с 2017 года и в нынешних условиях суммы в 10 тысяч и 30 тысяч уже не являются столь значительными, поэтому попасть в список невыездных могут и добросовестные граждане, которые просто по каким-то причинам не получили письмо от приставов.

В связи с этим в Госдуме предложили увеличить суммы для ограничения выезда до 90 тысяч и 30 тысяч соответственно. «Поправки не коснутся случаев, связанных с уплатой алиментов, возмещением вреда здоровью или имуществу и со смертью кормильца, — для таких должников сохранится порог в 10 тысяч рублей», — говорится в источнике.

В апреле в Федеральной службе судебных приставов заявили о росте числа запретов на выезд из России из-за долгов. За январь-февраль 2025 года таких дел оказалось около 9,5 миллиона, а в 2024-м за такой же период производств было на три миллиона меньше.