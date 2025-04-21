В ФССП заявили о росте числа запретов на выезд из России

ФССП: Число дел должников из России с запретом на выезд превысило 9,5 миллиона

Запрет на выезд должников из России за январь-февраль 2025 года действует в рамках 9,5 миллиона дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП)

По данным ведомства, в 2024 году за такой же период было на три миллиона производств меньше.

Отмечается, что ФССП не ведет учет должников. Учет осуществляется по количеству исполнительных производств, и в отношении одного должника может быть возбуждено несколько производств, объяснили в службе.

Ранее Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил в Совете Федерации о том, что в 2024 году приставы взыскали 38,5 миллиарда рублей ущерба от преступлений.