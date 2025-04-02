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12:15, 2 апреля 2025Силовые структуры

Глава ФССП раскрыл взысканную от преступлений в 2024 году сумму

Глава ФССП Аристов: В 2024 году приставы взыскали от преступлений ₽38,5 млрд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил в Совете Федерации о том, что в 2024 году приставы взыскали 38,5 миллиарда рублей ущерба от преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, по данным агентства, глава ФССП заявил, что стоимость переданного на реализацию арестованного имущества превысила 200 миллиардов рублей. Он рассказал, что в пользу физических лиц было взыскано около 210 миллиардов рублей, а в пользу юридических лиц — 607 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году судебные приставы забрали у должников по алиментам 92 миллиарда рублей.

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