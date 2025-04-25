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13:02, 25 апреля 2025Мир

Трамп лишился почетного места на похоронах Папы Римского

Daily Mail: Трамп займет место в третьем ряду на похоронах Папы Франциска
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп займет место в третьем ряду на похоронах Папы Римского Франциска в соборе Святого Петра. Об этом сообщает Daily Mail.

«Трамп, привыкший быть в центре мировых событий, скорее всего, будет сидеть в третьем ряду, когда завтра утром прибудет в собор Святого Петра», — сказано в сообщении.

Сообщается, что по установленной традиции католические королевские семьи всегда занимают передние места, за ними располагаются некатолические монархи и лишь затем главы государств.

Ранее также стало известно, что бывший президент США Джо Байден намерен посетить прощание с ушедшим из жизни Папой Франциском, с которым у него сложились особые отношения.

В 2022 году Трамп высмеял Байдена из-за того, что на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II ему досталось место в задней части Вестминстерского аббатства.

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