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08:37, 25 апреля 2025Мир

Раскрыт неожиданный участник прощания с Папой Римским

CBS News: Байден намерен посетить прощание с Папой Римским Франциском
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Бывший президент США Джо Байден намерен посетить прощание с ушедшим из жизни Папой Римским Франциском, с которым у него сложились особые отношения. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

«По словам нескольких человек, осведомленных о его планах, бывший президент Джо Байден, который поддерживал тесные рабочие и личные отношения с Папой Франциском еще со времени визита покойного понтифика в Соединенные Штаты в 2015 году, как ожидается, примет участие в похоронах папы в субботу в Ватикане», — отмечается в материале.

Также отмечается, что на прощание с Понтификом вылетит и президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны Меланией Трамп.

20 декабря прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что Байден и Франциск познакомились еще в 2015 году после ухода из жизни его старшего сына Бо Байдена. Уточняется, что поддержка Понтифика позволила тогдашнему вице-президенту США пережить семейную утрату. Позже Байден стал вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США.

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