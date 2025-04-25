В Госдуме напомнили о двух трехдневных рабочих неделях в апреле и мае

Депутат Нилов: Россиян ждут 2 трехдневные рабочие недели в апреле и мае

Две трехдневные рабочие недели в конце апреля и начале мая ожидают россиян. О графике работы напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

«На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день», — уточнил парламентарий.

Вторая неделя, на которой будет всего три рабочих дня, пройдет с 5 по 7 мая.

«Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели», — заключил депутат Нилов.

В сего в мае 2025 года запланировано 18 рабочих дней.

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