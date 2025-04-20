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20:12, 20 апреля 2025ПутешествияЭксклюзив

Названы самые популярные у российских туристов направления на майские праздники

Специалист РСТ Барзыкин: Черноморское побережье востребовано на майские
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На майские праздники российские туристы выбирают Черноморское побережье внутри страны, а из зарубежья — Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Самые популярные направления специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Внутри страны самое популярное направление — Черноморское побережье. Краснодарский край — номер один, как и Крым. Рост почти на 80 процентов. Также востребовано Азовское побережье. Оно более бюджетное», — сообщил Барзыкин.

Специалист добавил, что помимо побережья россияне на майские праздники собираются посетить Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ.

«Также популярны Казань, Татарстан, Минводы. Даже Приморье выбирают, потому что некоторые объединяют майские праздники», — рассказал он.

Страны зарубежья примерно те же, что и на лето: это Турция, Египет и ОАЭ. Сюда же надо добавить Таиланд, Китай. Отдельные туры на Мальдивы и прочее тоже востребованы

Юрий Барзыкинпервый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Из ближнего зарубежья, по словам Барзыкина, российские путешественники выбирают Абхазию и Белоруссию.

Ранее стало известно, что российские туристы стали чаще путешествовать по маленьким городам страны. В 2024 году выросла популярность сел в Воронежской и Нижегородской областях.

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