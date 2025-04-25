В Госдуме назвали условия для получения перерасчета пенсии

Депутат Гаврилов: СФР перерассчитает пенсию с появлением новых оснований

Социальный фонд России (СФР) перерассчитает пенсию неработающим пенсионерам автоматически, как только для этого появятся дополнительные основания, влияющие на итоговую сумму. Условия для получения перерасчета выплат назвал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в разговоре с ТАСС.

«К примеру, получение статуса лица, достигшего определенного возраста, или наличие новых иждивенцев. Сотрудники Социального фонда сверяют данные в автоматическом режиме и сообщают гражданину о результатах. Если процесс не начался вовремя, можно написать обращение в территориальное отделение или МФЦ, приложив любые справки, подтверждающие новые условия», — уточнил парламентарий.

Работающие пенсионеры должны подать заявление, когда речь идет об изменении категорий получаемых выплат — например, при увольнении с работы.

«После регистрации заявления полагается пересмотреть стаж, учет специальных периодов и сведения о начисленных пенсионных коэффициентах. В большинстве случаев новый размер начинает действовать с первого числа месяца, идущего за месяцем обращения», — сообщил Гаврилов.

Если пенсионер продолжает осуществлять трудовую деятельность, на законодательном уровне все равно утверждены ежегодные автоматические уточнения данных. Процесс может затронуть подсчет коэффициентов, которые гражданин накопил за прошлый календарный год, добавил депутат.

Ранее Соцфонд РФ сообщил о досрочном перечислении выплат за май части пенсионеров. Речь идет о гражданах, которые получают выплаты через банк с 1-го по 5-е число каждого месяца.