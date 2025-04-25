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17:04, 25 апреля 2025Моя страна

В Кабардино-Балкарии провели заключительный этап Всероссийской олимпиады по географии

В КБР провели заключительный этап Всероссийской олимпиады по географии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии продолжается проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады по географии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что на олимпиаду съехались старшеклассники со всей страны: в ходе олимпиады ученики не только выясняют, кто из них лучше осведомлен о планете Земля и ее жителях, но также участвуют в патриотических акциях и познавательных поездках.

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Так, в Аушигере они приняли участие в международной акции «Сад памяти». На территории местной школы заложили аллею из 80 саженцев — по числу лет, которые прошли со Дня Великой Победы. Здесь же к монументу героям школьники возложили цветы. В акции также участвовали представители местной власти, общественники и молодежь.

Ранее в апреле в России отметили юбилей национальной технологической олимпиады.

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