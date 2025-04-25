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16:32, 25 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве отреагировали на угрозы Трампа о выходе из переговоров по Украине

В МИД Украины назвали угрозы Трампа о выходе из переговоров частью стратегии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В МИД Украины назвали угрозы президента США Дональда Трампа о выходе из переговоров «частью коммуникационной стратегии». Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

По его словам, отправка публичных сигналов о выходе из процесса переговоров является стимуляцией к быстрому миру со стороны Вашингтона. Так в МИД объяснили стратегию Белого дома.

«Мы именно в таком контексте рассматриваем и какой-то официальной дипломатической информации закрытыми каналами о подготовке к выходу из мирного процесса, мы, по состоянию на данный момент, не получали», — объявил Тихий.

Ранее Георгий Тихий заявил, что Украина работает над будущими контактами с США на разных уровнях. Он отметил, что сторонам важно иметь обмен позициями, обмен мнениями через дипломатические каналы, а не через СМИ.

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