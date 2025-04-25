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14:01, 25 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве объявили о новых контактах с США

МИД Украины: Киев работает над дальнейшими контактами с США
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украина работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях. О новых переговорах Киева и Вашингтона заявил представитель МИД постсоветский страны Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина».

«Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно держаться этого диалога, иметь обмен позициями, обмен мнениями — дипломатично, не через СМИ», — заявил дипломат.

До этого сообщалось, что Украина и Европейский союз в рамках предложения США по урегулированию украинского конфликта предложили начать переговоры о территориях с Россией для достижения перемирия.

Кроме того, США предложили Украине постоянное прекращение огня, немедленное начало мирных переговоров с Россией, отказ от вступления в НАТО, а также гарантии безопасности от «коалиции желающих».

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