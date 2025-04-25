В Латвии захотели выкупить участки у границы с Россией для обороны

LSM: Латвия может выкупить частные участки у границы с Россией для обороны

Власти Латвии могут выкупить частные участки у границы с Россией для нужд обороны. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами страны Каспар Пуданс, сообщает портал LSM.

По его словам, территории, которые будут отчуждены государством для оборонительных нужд, получат статус объектов национальных интересов. Военный добавил, что оборонительные сооружения будут размещать как вдоль самой границы, так и на глубине до 30 километров от нее.

«Вот что мы делаем с Балтийской линией обороны. Чтобы можно было заблокировать, остановить противника», — сказал он.

В марте оборонные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии подняли вопрос о возможности минирования границ с Россией и Белоруссией. При этом прибалтийские республики надеются, что деньги на эти цели выделит Европейский союз.