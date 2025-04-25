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13:42, 25 апреля 2025Бывший СССР

В МАГАТЭ заявили о неустойчивой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Гросси: На ЗАЭС отмечается неустойчивая ситуация с ядерной безопасностью
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Asgaripour / West Asia press Agency / Reuters

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отмечается неустойчивая ситуация с ядерной безопасностью. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова передает пресс-служба МАГАТЭ.

«То, что когда-то было практически невообразимым — свидетельства военных действий вблизи крупного ядерного объекта, — стало почти повседневным явлением и обычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции. С точки зрения ядерной безопасности это явно неустойчивая ситуация», — отметил Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, утром 24 апреля неподалеку от ЗАЭС были слышны громкие звуки выстрелов. Представители станции также уведомили агентство по атомной энергии об угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем запланированные мероприятия на объекте были отложены.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию вблизи ЗАЭС перед концом 30-дневного моратория на удары по энергообъектам. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, данный удар украинская армия совершила намеренно.

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