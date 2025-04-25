В МИД Украины рассказали о сроках согласования текста сделки по недрам

Киев хочет как можно скорее согласовать с Вашингтоном текст сделки по недрам. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы работаем с американской стороной над окончательным согласованием текста. Это может занять время, но мы хотим сделать это как можно скорее», — подчеркнул Тихий.
По словам спикера МИД страны, Киев понимает, что данное соглашение является критически важным для развития стратегического партнерства между Украиной и США.
Тихий также рассказал, что Киев работает над дальнейшими контактами с Вашингтоном на разных уровнях. Он отметил важность обмена позициями и мнениями между Украиной и Соединенными Штатами.