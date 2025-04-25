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08:21, 25 апреля 2025Россия

В Минпросвещения заявили об особом контроле за питанием в школах

Замглавы Минпросвещения Шварцман: Питание в школах стоит на особом контроле
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вопрос питания в российских школах стоит на особом контроле, заявила замглавы Минпросвещения Ирина Шварцман, передает ТАСС.

В то же время она напомнила, что качество готовой продукции проверяют специалисты из Роспотребнадзора.

До этого депутат Госдумы Ксения Горячева попросила главу Минпросвещения Сергея Кравцова разъяснить, как именно формируется перечень продуктов для продажи в школьных буфетах.

В свою очередь Шварцман отметила, что каждый случай выявленных нарушений рассматривают со всей тщательностью. Она подчеркнула, что понимает беспокойство родителей. По ее мнению, продукты в буфете должны давать дополнительное насыщение между основными приемами пищи.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после отравления детей в столовой школы №178.

Учащихся перевели на дистанционное обучение. В школе начали проводить проверку.

ЖЗЛ
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