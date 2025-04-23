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17:39, 23 апреля 2025Силовые структуры

После отравления детей в столовой российской школы возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге СК возбудил дело после отравления детей в столовой школы №178
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Массовое отравление школьников произошло в российском городе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге следователь возбудил уголовное дело после массового отравления детей в столовой школы № 178. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Сейчас сотрудники СК допрашивают свидетелей, персонал и руководство школы. Кроме того, специалисты проводят работу по определению возбудителя заболевания — у всех заболевших взят биологический материал. Школа переведена на дистанционное обучение. Также правоохранители истребуют документацию об оказании услуг по предоставления питания школьникам в столовой.

По данным ТАСС, двое учеников школы №178 госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Всего за помощью к медикам обратились семь человек.

Ранее сообщалось, что в каждом классе от отравления пострадали от пяти человек. У детей рвота. Родители подозревают в отравлении школьные обеды.

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