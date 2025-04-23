Массовое отравление школьников произошло в российском городе

Е1.ru: В школе №178 Екатеринбурга произошло массовое отравление учеников

В Екатеринбурге в школе №178 произошло массовое отравление учеников. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, информация о недомогании среди несовершеннолетних появилась в городских родительских чатах.

«У детей рвота. Родители подозревают обеды в школе. По сообщениям из чатов, в каждом классе — от пяти человек», — поделился один из взрослых.

Школьники рассказали, что в столовой на обед им давали гречку с гуляшом. Вкус соуса показался ребятам странным.

В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что специалисты уточняют обстоятельства произошедшего, передает Ura.ru. Представители прокуратуры также заинтересовались случившимся. Правоохранители начали изучать документацию по организации питания в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске следователи возбудили уголовное дело после отравления школьников снеками из Китайской Народной Республики (КНР).