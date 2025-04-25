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10:32, 25 апреля 2025Бывший СССР

В Молдавии задержали торговавшего оружием азербайджанца

В Молдавии задержали разыскиваемого Интерполом за торговлю оружием азербайджанца
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Poliția Republicii Moldova

Азербайджанец, разыскиваемый Интерполом и заподозренный в совершении преступлений, связанных с убийством и торговлей оружием, был найден в Молдавии. Об этом сообщает полиция республики в своем Telegram-канале.

Он был задержан в пункте пересечения государственной границы Отачи, когда собирался пересечь границу с Украиной. Сообщается, что обвиняемому 43 года, он участвовал в вооруженном конфликте между двумя преступными группировками в феврале 2021 года в кафе в Шлиссельбурге. Там произошла перестрелка из автоматов и пистолетов после разделения зон преступного влияния между этническими группировками.

Его задержание стало возможным после действий, предпринятых сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и уголовным преследованием Молдавии. Сообщается, что мужчина был помещен в изолятор и будет экстрадирован.

Ранее Центр анализа мировой торговли оружием заявил, что по итогам 2024 года Польша возглавила рейтинг крупнейших стран-покупателей вооружений и военной техники. Суммарные траты Польши на вооружения в прошлом году составили 15,625 миллиарда долларов (12,8 процента от глобальных продаж), а расходы Румынии — 10,251 миллиарда (8,4 процента).

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