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08:22, 15 апреля 2025Экономика

Названы крупнейшие страны — покупатели оружия

РИА Новости: Польша и Румыния стали крупнейшими покупателями оружия в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

По итогам 2024 года Польша возглавила рейтинг крупнейших стран-покупателей вооружений и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

При составлении списка учитывались только коммерческие контракты, подписанные странами-импортерами на закупку вооружения и военной техники в долларах США. Первые две строчки рейтинга заняли европейские страны. Суммарные траты Польши на вооружения в прошлом году составили 15,625 миллиарда долларов (12,8 процента от глобальных продаж), а расходы Румынии — 10,251 миллиарда (8,4 процента). Тройку лидеров по этому показателю замкнула Индия с результатом в 9,41 миллиарда долларов (7,71 процента).

В пятерке крупнейших покупателей оружия также оказались Израиль (8,2 миллиарда, 6,72 процента) и Нидерланды (7,922 миллиарда, 6,49 процента). На шестом месте расположилась Турция (7 миллиардов, 5,73 процента), на седьмом — Ирак (5,189 миллиарда, 4,25 процента), на восьмом — Южная Корея (3,611 миллиарда, 2,96 процента), на девятом — Саудовская Аравия (3,605 миллиарда, 2,95 процента). Замкнула десятку лидеров Индонезия (3,519 миллиарда, 2,88 процента).

Заметное представительство стран НАТО в рейтинге обусловлено в том числе усилением геополитической напряженности в европейском регионе на фоне продолжающихся боевых действий на востоке Украины. Ранее аналитики американской Jamestown (признана в РФ нежелательной организацией) сообщили о росте опасений в Польше по поводу возможного восстановления военного потенциала России. Глава польского правительства Дональд Туск, в частности, допустил, что в случае скорого прекращения боевых действий на Украине полномасштабная война Евросоюза (ЕС) с РФ может начаться в ближайшие 3-4 года. На этом фоне премьер призвал местные власти увеличить расходы на оборону.

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