Премьер Польши Туск: Война с Россией может начаться в ближайшие 3-4 года

В Польше опасаются возможного восстановления экономического и военного потенциала России и скорого начала полноценной войны с РФ. По мнению премьер-министра европейской страны Дональда Туска, подобное противостояние может произойти в ближайшие 3-4 года. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на данные американской Jamestown (признана в РФ нежелательной организацией).

В Варшаве, отмечают эксперты, в последнее время растет недовольство по поводу перспектив российско-американских переговоров о прекращении боевых действий на Украине. Власти Польши опасаются, что они могут завершиться значительными территориальными уступками или отказом от суверенитета соседней с РФ республики, пояснили аналитики. Туск считает, что отсутствие гарантий безопасности от США делает положение Польши еще более уязвимым.

В случае снятия с России западных санкций власти РФ смогут в сжатые сроки восстановить потенциал своих вооруженных сил. В среднесрочной перспективе это может привести к новому конфликту, однако на сей раз — непосредственно на территории самого Евросоюза (ЕС). При таком раскладе Польша может оказаться на передовой линии будущего столкновения ЕС с РФ. На этом фоне власти республики стали вкладывать большие средства в усиление своего оборонительного потенциала.

Ранее бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что Соединенные Штаты с большой долей вероятности не будут оказывать европейским союзникам необходимую помощь в случае начала войны ЕС с Россией. По его словам, идти на подобный шаг Вашингтону нет особого смысла, так как РФ обладает значительным военным потенциалом. «Мы прекрасно помним Сталинград и Курск», — заключил он.