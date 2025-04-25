В России назвали возможные сроки нового ограничения огня

Депутат Журова допустила ограничение огня с Украиной на майские праздники

Новое ограничение огня между Россией и Украиной возможно уже в ближайшее время, предположила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, это может произойти в майские праздники.

«Думаю, президент может объявить что-то к праздникам, 9 Мая, — допустила депутат. — Наверняка президент захочет как-то защитить людей, который будут праздновать в точках соприкосновения. Но очень важно, чтобы предложение о перемирии поддержали, чтобы оно не было односторонним».

Также, по мнению Журовой, необходимо готовиться к возможным переговорам. Она выразила надежду на то, что в скором времени состоится встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем и встреча с представителями Украины.

«В любом случае, перемирие — это шаг, который должен восприниматься позитивно. И для нас оно особенно важно в дни праздников, связанных с 9 Мая», — подчеркнула политик.

Ранее, 19 апреля, было объявлено пасхальное перемирие в зоне украинского конфликта. Оно действовало с 18:00 того дня до конца 20 апреля.