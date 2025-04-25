В России плиты с братской могилы защитников Сталинграда с их именами выбросили на помойку

В Волгограде плиты с братской могилы защитников Сталинграда нашли на помойке

В Волгограде плиты с братской могилы защитников Сталинграда нашли на помойке. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

Речь идет о плитах — элементах мемориала в поселке Октябрьский. Их нашли на стихийной свалке.

Вскоре выяснилось, что плиты были демонтированы около двух лет назад после ремонта памятника. Как плиты попали на свалку, неизвестно. Председатель правления волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников предположил, что плиты изначально хотели использовать для других целей, однако по неизвестным причинам этого не произошло.

Ранее в Саратовской области произошло ЧП на кладбище, где похоронен участник специальной военной операции. Родственники увидели на могиле военнослужащего следы горения. После обращения в полицию выяснилось, что возгорание произошло из-за рюмки, оставленной у надгробия, — она сработала как линза, преломив солнечный свет.