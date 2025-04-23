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13:37, 23 апреля 2025Россия

В России могила бойца СВО загорелась из-за оставленной у надгробия рюмки

Под Саратовом могила участника СВО загорелась из-за оставленной на ней рюмки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратовской области загорелась могила участника специальной военной операции (СВО). О том, что происшествие не было умышленным, рассказал изданию «СарИнформ» источник правоохранительных органах.

Следы горения на могиле участвовавшего в СВО мужа нашла жительница города Ртищево. Она сообщила об этом в полицию.

По словам собеседника издания, причиной пожара стала оставленная около надгробия рюмка с водой. «Она пропустила солнечные лучи и сработала как линза, вызвав огонь», — пояснил он. Эту версию случившегося подтвердили и в администрации района.

В марте на одном из городских кладбищ Читы неизвестные сожгли венки на могиле участника СВО. Речь шла о месте захоронения участвовавшего в спецоперации офицера.

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