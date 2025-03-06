В России сожгли венки на могиле офицера СВО

В Чите на городском кладбище сожгли венки на могиле участника СВО

Венки на помине участника специальной военной операции (СВО) сожгли в Чите. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Речь идет о могиле участвовавшего в спецоперации офицера — старшего лейтенанта Павла Сущих. Его не стало в возрасте 28 лет.

Случившееся прокомментировал замглавы Заксобрания региона Александр Сапожников. «Невозможно подобрать слов. Пришли родители поклониться своему сыну в день его рождения, и вот такое обнаружили», — сказал он.

Ранее могилу другого участника СВО сожгли в Свердловской области. «Прости, дядя, не за это ты боролся», — написали родственники военного на личных страницах в социальных сетях после случившегося. Они заявили, что поджог был совершен умышленно.