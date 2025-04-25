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11:22, 25 апреля 2025Россия

В российском городе с могил бойцов СВО пропали флаги

В Рязани с могил бойцов СВО пропали флаги родов войск
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: страница «Новости Рязани - RZN.info» во «ВКонтакте»

В Рязани с могил бойцов специальной военной операции (СВО) пропали флаги. Об этом сообщает группа «Новости Рязани — RZN.info» во «ВКонтакте».

На опубликованном ролике мужчина (предположительно, местный житель) говорит об исчезновении флагов родов войск, которые ранее были установлены на могилах. «Оставили только триколоры», — констатирует автор ролика.

Мужчина утверждает, что боевые флаги были украдены.

Ранее в Курской области мужчина сорвал флаг с могилы бойца СВО и попал на видео. Когда его поймали, россиянин признался в содеянном и объяснил свой поступок воздействием алкоголя. Он извинился перед родственниками военнослужащего, могилу которого осквернил.

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