В российском городе с могил бойцов СВО пропали флаги

В Рязани с могил бойцов СВО пропали флаги родов войск

В Рязани с могил бойцов специальной военной операции (СВО) пропали флаги. Об этом сообщает группа «Новости Рязани — RZN.info» во «ВКонтакте».

На опубликованном ролике мужчина (предположительно, местный житель) говорит об исчезновении флагов родов войск, которые ранее были установлены на могилах. «Оставили только триколоры», — констатирует автор ролика.

Мужчина утверждает, что боевые флаги были украдены.

Ранее в Курской области мужчина сорвал флаг с могилы бойца СВО и попал на видео. Когда его поймали, россиянин признался в содеянном и объяснил свой поступок воздействием алкоголя. Он извинился перед родственниками военнослужащего, могилу которого осквернил.