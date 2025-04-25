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07:44, 25 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили ударившего ребенка логопеда-дефектолога

В Петропавловск-Камчатском осудили ударившего ребенка логопеда-дефектолога
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Петропавловск-Камчатском осудили ударившего ребенка логопеда-дефектолога. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Она признана виновной по статье 156 («Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Как установил суд, 54-летняя местная жительница в период с февраля по декабрь 2024 года на возмездной основе оказывала услуги логопеда-дефектолога. Она должна была помочь в социализации, развитии речи и способностей 10-летнего мальчика. Но в процессе занятий женщина применяла в отношении ребенка недопустимые методы воспитания, ударила.

Она свою вину не признала. Суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российская стримерша избивала дочь во время прямого эфира и попала под суд.

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