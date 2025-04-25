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16:23, 25 апреля 2025Моя страна

В российском регионе появилась вобла весом пять тонн

В Астраханской области изготовили пятитонную воблу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

В Астрахани в преддверии фестиваля «Вобла-2025», который пройдет 26 апреля, изготовили из металла воблу длиной 10 метров и весом 5 тонн. Об этом сообщает «Арбуз» со ссылкой на Южный центр судостроения и судоремонта.

Работы велись в течение двух недель — за это время изготовили чертеж и собрали конструкцию с высокой степенью детализации. Рыбу подняли на плавучий кран на высоту более 60 метров. После фестиваля арт-объект снимут с крана и установят на территории верфи.

Ранее сообщалось, что рыбаки в Астраханской области поймали редкую рыбу — золотую воблу. В комментариях интернет-пользователи понадеялись, что рыбаки отпустили рыбу.

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