В российском регионе появилась вобла весом пять тонн

В Астраханской области изготовили пятитонную воблу

В Астрахани в преддверии фестиваля «Вобла-2025», который пройдет 26 апреля, изготовили из металла воблу длиной 10 метров и весом 5 тонн. Об этом сообщает «Арбуз» со ссылкой на Южный центр судостроения и судоремонта.

Работы велись в течение двух недель — за это время изготовили чертеж и собрали конструкцию с высокой степенью детализации. Рыбу подняли на плавучий кран на высоту более 60 метров. После фестиваля арт-объект снимут с крана и установят на территории верфи.

Ранее сообщалось, что рыбаки в Астраханской области поймали редкую рыбу — золотую воблу. В комментариях интернет-пользователи понадеялись, что рыбаки отпустили рыбу.