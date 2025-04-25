В российском регионе появился предупреждающий об атаках ВСУ кот

В Белгородской области появился предупреждающий об атаках ВСУ кот

В Белгородской области появился кот, предупреждающий об опасности атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Морпехи ДВ».

Кот по кличке Мишка живет в селе Березовка Борисовского района, который расположен в 40 километрах от границы с Украиной.

Как пишет канал, кот часами наблюдает за небом, сидя на дереве, и когда замечает в небе дрон — сразу бежит в дом. «Он начинает фыркать, предупреждая об опасности», — рассказала хозяйка животного, добавив, что тот служит для семьи «живой сигнализацией».

Ранее российские военные спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне спецоперации. Бойцы в течение 40 минут везли животное из зоны боевых действий на мотоцикле стоя, чтобы ему не было больно от постоянной тряски.