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17:34, 25 апреля 2025Россия

В российском регионе появился предупреждающий об атаках ВСУ кот

В Белгородской области появился предупреждающий об атаках ВСУ кот
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Pegasene / Shutterstock / Fotodom  

В Белгородской области появился кот, предупреждающий об опасности атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Морпехи ДВ».

Кот по кличке Мишка живет в селе Березовка Борисовского района, который расположен в 40 километрах от границы с Украиной.

Как пишет канал, кот часами наблюдает за небом, сидя на дереве, и когда замечает в небе дрон — сразу бежит в дом. «Он начинает фыркать, предупреждая об опасности», — рассказала хозяйка животного, добавив, что тот служит для семьи «живой сигнализацией».

Ранее российские военные спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне спецоперации. Бойцы в течение 40 минут везли животное из зоны боевых действий на мотоцикле стоя, чтобы ему не было больно от постоянной тряски.

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