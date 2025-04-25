В российском регионе провели рейд по выявлению неонацистов

ТАСС: В Екатеринбурге провели масштабный рейд по выявлению неонацистов

В Екатеринбурге правоохранители провели масштрабный рейд по выявлению приверженцев неонацистских взглядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его данным, сотрудники изъяли много ножей, кастетов, перцовых баллонов и нацистской атрибутики. Двоих мужчин арестовали на 14 суток за пропаганду и публичное демонстрирование запрещенной законом нацистской атрибутики или символики.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 200 полицейских провели рейд после поимки банды карманниц. Несколько десятков жителей этих районов доставили в отделения для разбирательств, некоторым из них вручили повестки в военкомат.