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17:21, 25 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе провели рейд по выявлению неонацистов

ТАСС: В Екатеринбурге провели масштабный рейд по выявлению неонацистов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге правоохранители провели масштрабный рейд по выявлению приверженцев неонацистских взглядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его данным, сотрудники изъяли много ножей, кастетов, перцовых баллонов и нацистской атрибутики. Двоих мужчин арестовали на 14 суток за пропаганду и публичное демонстрирование запрещенной законом нацистской атрибутики или символики.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 200 полицейских провели рейд после поимки банды карманниц. Несколько десятков жителей этих районов доставили в отделения для разбирательств, некоторым из них вручили повестки в военкомат.

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