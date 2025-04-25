Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:42, 25 апреля 2025Наука и техника

В США рассказали о «кошмаре для американской ПВО»

TNI: Китайский гиперзвуковой дрон MD-19 станет кошмаром для ПВО США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ewg3D / Getty Images

Китайский гиперзвуковой дрон MD-19 может стать кошмаром для системы противовоздушной обороны (ПВО) США в случае конфликта с участием Вашингтона и Пекина. О возможностях дрона рассказали в публикации The National Interest (TNI).

Как пишет издание, новый дрон может развивать скорость более 6,1 тысячи километров в час. При этом летательный аппарат может переходить на дозвуковые скорости и осуществлять горизонтальную посадку на обычные взлетно-посадочные полосы.

Отмечается, что ключевой особенностью MD-19 станет использование искусственного интеллекта, который поможет беспилотнику формировать сложные траектории полетов. Автор допустил, что новый аппарат сможет нести ядерное оружие.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

«Его способность перемещаться на большие расстояния со скоростью семь чисел Маха, а также динамичное маневрирование, усиленное заявлениями о том, что им управляет продвинутая система искусственного интеллекта, станут серьезной проблемой для существующих систем ПВО США», — говорится в материале.

Ранее в апреле представитель армии США рассказал, что испытания гиперзвуковой системы Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle, состоятся в декабре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Офицер Генштаба погиб при взрыве авто в Балашихе. Чем известен генерал Москалик?

    Трамп отказался от дедлайна в урегулировании конфликта на Украине

    ФСБ предотвратила поджог здания регионального исполнительного комитета

    Китай внезапно пошел на уступки в торговой войне с США

    Германия испытала новую разведывательную машину в США

    Россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии

    Шойгу предрек миру новую гонку вооружений

    Бывший глава IBU на суде рассказал об интимных отношениях с россиянкой

    18-летняя россиянка прикурила сигарету от Вечного огня и поплатилась

    Жителям российского региона разрешили звонить в храмовые колокола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости