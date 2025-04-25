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21:12, 25 апреля 2025Мир

В США рассказали о связанной с Зеленским мечте

Уилкерсон: Зеленскому нужно назначить выборы и работать с Россией
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно назначить новые выборы, провозгласить нейтралитет страны и строить новую архитектуру безопасности в Евразии вместе с Россией, заявил ТАСС экс-руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлл Лоуренс Уилкерсон.

При этом он признал, что этот сценарий маловероятный. «Этого не произойдет — люди попросту слишком глупы. Однако мечтать не вредно», — сказал Уилкерсон.

Собеседник агентства подчеркнул, что глава Украины должен «отогнать тех европейцев, которые все еще желают поддерживать его в войне» и показать американскому лидеру Дональду Трампу, что Киев готов к миру.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. При этом политик заявил, что хоть у страны нет достаточного оружия, чтобы «отвоевать Крым», у Киева «есть возможности дипломатические».

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