В США рассказали о связанной с Зеленским мечте

Уилкерсон: Зеленскому нужно назначить выборы и работать с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно назначить новые выборы, провозгласить нейтралитет страны и строить новую архитектуру безопасности в Евразии вместе с Россией, заявил ТАСС экс-руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлл Лоуренс Уилкерсон.

При этом он признал, что этот сценарий маловероятный. «Этого не произойдет — люди попросту слишком глупы. Однако мечтать не вредно», — сказал Уилкерсон.

Собеседник агентства подчеркнул, что глава Украины должен «отогнать тех европейцев, которые все еще желают поддерживать его в войне» и показать американскому лидеру Дональду Трампу, что Киев готов к миру.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. При этом политик заявил, что хоть у страны нет достаточного оружия, чтобы «отвоевать Крым», у Киева «есть возможности дипломатические».