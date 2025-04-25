Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 25 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили об отсутствии оборонительных сооружений на фронте

Командир ВСУ Бунятов: У украинских войск нет оборонительных сооружений на фронте
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У украинских войск нет оборонительных сооружений на фронте, а новые они не строят. Об этом заявил командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Оборонительных сооружений на линии фронта в основном нет, поля и лесополосы в большинстве случаев отходят под контроль врага автоматически с захваченными населенными пунктами», — написал он.

Военный добавил, что централизованной стройки спецблиндажей для операторов дронов на передовой также не ведется. Он отметил, что если у них что-то и есть, то это «досталось в наследство» от расчетов артиллерии и минометов.

Ранее стало известно, что российские военные вынудили украинские войска отказаться от контратак большими группами с применением военной техники на одном из участков фронта. Как рассказал начальник рассчета операторов ударных дронов 91-го полка 42-й дивизии российской группировки «Днепр» с позывным Вохан, причиной этого стала их уязвимость перед беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Офицер Генштаба погиб при взрыве авто в Балашихе. Чем известен генерал Москалик?

    Трамп отказался от дедлайна в урегулировании конфликта на Украине

    ФСБ предотвратила поджог здания регионального исполнительного комитета

    Китай внезапно пошел на уступки в торговой войне с США

    Германия испытала новую разведывательную машину в США

    Россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии

    Шойгу предрек миру новую гонку вооружений

    Бывший глава IBU на суде рассказал об интимных отношениях с россиянкой

    18-летняя россиянка прикурила сигарету от Вечного огня и поплатилась

    Жителям российского региона разрешили звонить в храмовые колокола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости