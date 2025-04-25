Командир ВСУ Бунятов: У украинских войск нет оборонительных сооружений на фронте

У украинских войск нет оборонительных сооружений на фронте, а новые они не строят. Об этом заявил командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Оборонительных сооружений на линии фронта в основном нет, поля и лесополосы в большинстве случаев отходят под контроль врага автоматически с захваченными населенными пунктами», — написал он.

Военный добавил, что централизованной стройки спецблиндажей для операторов дронов на передовой также не ведется. Он отметил, что если у них что-то и есть, то это «досталось в наследство» от расчетов артиллерии и минометов.

Ранее стало известно, что российские военные вынудили украинские войска отказаться от контратак большими группами с применением военной техники на одном из участков фронта. Как рассказал начальник рассчета операторов ударных дронов 91-го полка 42-й дивизии российской группировки «Днепр» с позывным Вохан, причиной этого стала их уязвимость перед беспилотниками.