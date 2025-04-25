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17:08, 25 апреля 2025Мир

Вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном оценили

Политолог Куприянов: Индия и Пакистан не хотят ядерного конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Saiyna Bashir / Reuters

Индия и Пакистан угрожают друг другу, но не хотят полноценного ядерного конфликта. Об этом заявил руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, сообщает kp.ru.

«И в Дели, и в Исламабаде сейчас решают одну задачу: как сделать так, чтобы, "не потеряв лица", показать готовность защищать собственные интересы, но при этом не спровоцировать противника на реальные военные действия», — сказал он.

По словам политолога, оба государства осознают, что ядерный конфликт может повлечь за собой применение ядерного оружия.

Ранее глава МВД Индии Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана. Уточняется, что Шах поставил задачу гарантировать, что ни один пакистанец не останется в Индии.

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