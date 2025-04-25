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15:14, 25 апреля 2025Культура

Веру Брежневу призвали внести в списки террористов

Глава ФПБК Бородин потребовал внести Веру Брежневу в списки террористов
Ольга Коровина

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал внести певицу Веру Брежневу в списки террористов. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

«Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил Бородин. Общественник отметил, что 25 апреля направит официальный запрос на признание бывшей участницы группы «ВИА Гра» террористкой.

В 2022 году Брежнева переехала в Италию вместе со своим супругом, музыкальным продюсером Константином Меладзе. Певица открыто поддержала Украину и отказалась от выступлений в России. Спустя год артистка лишилась вида на жительство в РФ. В октябре 2023-го она подтвердила информацию о том, что развелась с Меладзе, в браке с которым состояла с 2015 года. Сообщалось, что пара распалась из-за разногласий по поводу политической ситуации.

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