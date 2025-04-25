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17:38, 25 апреля 2025Ценности

Виктория Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест

Ведущая Виктория Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Виктории Бони

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале, насчитывающем 176 тысяч подписчиков.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» снялась в палатке в куртке и бежевой шапке. Она уложила волосы в хвост и продемонстрировала естественную внешность. «А вот и оно — реальное лицо высокогорного альпиниста. Зато честно», — указала в подписи автор поста.

При этом знаменитость отметила, что достигла первого перевалочного пункта на пути к вершине и находится с группой на высоте 5,3 километра. Также Боня рассказала, что она и другие участники восхождения плохо себя чувствуют. В том числе у них наблюдается рвота и головная боль. «Высота дается очень нелегко», — подчеркнула ведущая.

В марте Виктория Боня показала целлюлит на теле со словами «его много».

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