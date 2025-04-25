Включать кондиционеры весной оказалось опасно для здоровья

Эксперт Галкин: Запускать кондиционер без очистки после долгого перерыва опасно

Весной, после того как кондиционер долго не включался, его оказалось опасно запускать без специальной очистки. Об этом рассказал директор по продукту Vitek Александр Галкин, его слова приводит «Газета.Ru».

Загрязненный прибор может стать причиной различных заболеваний. Бытовой прибор может стать рассадником плесени, опасных микроорганизмов, грибков и болезнетворных бактерий. Это происходит потому, что через кондиционер постоянно прогоняется воздух с пылью и шерстью. После запуска микрочастицы оказываются снова в воздухе и могут спровоцировать приступ аллергии или раздражение слизистых.

Чтобы избежать этого, внутреннюю часть прибора стоит чистить раз в полтора-два месяца. То, что техника нуждается в очистке можно понять по нескольким признакам. В помещении появляется неприятный запах, сам кондиционер шумит и вибрирует, а на корпусе стал появляться конденсат.

Ранее генеральный директор компании «Главснаб» и строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что кондиционеры дешевле всего покупать и устанавливать зимой. Устанавливать приборы стоит в начале весны, когда на улице установились плюсовые температуры, но все еще не так жарко, либо в начале осени, пока держится летнее тепло.