Врач дала советы по первой помощи при укусе гадюки

Терапевт Сухарева предостерегла от отсасывания яда из раны после укуса гадюки

Терапевт Ольга Сухарева рассказала, как оказать первую помощь человеку, которого укусила гадюка. Советы по правильному алгоритму действий она дала в своем Telegram-канале.

Как отметила Сухарева, прежде всего необходимо обеспечить неподвижность человека, так как ходьба активирует кровоток, из-за чего яд распространится по организму быстрее. Затем следует очистить рану с помощью воды и наложить повязку. Кроме того, стоит снять с пострадавшей конечности одежду и украшения, поскольку может развиться отек.

Также, по словам врача, важно запомнить время укуса гадюки и ее внешний вид, а лучше сфотографировать змею. Кроме того, стоит дать пострадавшему человеку антигистаминный препарат и глюкокортикоид, если они при себе имеются. В заключение Сухарева предостерегла от отсасывания яда, накладывания жгута, надавливания на рану.

Ранее врач общей практики Евгений Аветисов рассказал, как защититься от клещей. По его словам, во время прогулок необходимо носить закрытую одежду.