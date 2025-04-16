Врач назвал главные правила защиты от клещей

Врач Аветисов: Для защиты от клещей штаны нужно заправлять в носки или обувь

Самым эффективным методом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, рассказал врач общей практики Евгений Аветисов. В беседе с RT он назвал главные правила защиты от переносимых клещами заболеваний.

Аветисов отметил, что эффективность классической вакцинации от энцефалита составляет 95 процентов. Однако он предупредил, что для такой защиты потребуется время: между первой и второй инъекциями вакцины должно пройти от одного до трех месяцев. Врач отметил, что в случаях, когда нет времени ждать, проводят экстренную вакцинацию. По его словам, такой вид защиты менее эффективен, но он может стать спасением в случаях, когда надо срочно посетить опасный район или сразу после укуса.

Специалист подчеркнул, что энцефалит является очень серьезным заболеванием, но не единственным, передающимся через укусы клещей. Такой же путь заражения имеют боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. Поэтому врач посоветовал даже после вакцинации соблюдать меры предосторожности: во время прогулок использовать репеллент, избегать мест с сухой травой и листвой. «Носите закрытую одежду, штаны заправляйте в носки или обувь. По возможности не кладите вещи на землю. После прогулки внимательно осмотрите одежду, особенно в области швов, проверьте домашних животных и тщательно осмотрите кожу», — дал совет врач.

По словам Аветисова, в случае обнаружения клеща его нужно аккуратно удалить с помощью пинцета так, чтобы голова членистоногого не осталась под кожей. Затем клеща нужно посадить в банку и отвезти в лабораторию для исследования.

Ранее сообщалось о пациенте с тяжелой грибковой инфекцией, развившейся из-за привычки нюхать носки. Споры плесени попали с предмета одежды в нос, а затем поразили правое легкое.