WSJ раскрыл личность самого близкого советника вице-президента США

WSJ: Супруга вице-президента США Вэнса Уша является его самым близким советником

Самым близким советником вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса является его супруга Уша. Личность доверенного лица Вэнса раскрыла газета Wall Street Journal (WSL) со ссылкой на близких к семье людей.

«Тридцатидевятилетняя юрист давно является резонатором по вопросам политики... Уша Вэнс привержена будущим политическим стремлениям мужа, которые могут привести ее в Белый дом вместе с ним», — пишет издание.

Также в материале уточняется, что жена Вэнса часто дает ему отзывы о его выступлениях.

Ранее американский вице-президент призвал заморозить украинcкий конфликт по существующей линии боевого соприкосновения. При этом он отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых территорий.