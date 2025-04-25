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02:59, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

WSJ раскрыл личность самого близкого советника вице-президента США

WSJ: Супруга вице-президента США Вэнса Уша является его самым близким советником
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kenny Holston / Reuters

Самым близким советником вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса является его супруга Уша. Личность доверенного лица Вэнса раскрыла газета Wall Street Journal (WSL) со ссылкой на близких к семье людей.

«Тридцатидевятилетняя юрист давно является резонатором по вопросам политики... Уша Вэнс привержена будущим политическим стремлениям мужа, которые могут привести ее в Белый дом вместе с ним», — пишет издание.

Также в материале уточняется, что жена Вэнса часто дает ему отзывы о его выступлениях.

Ранее американский вице-президент призвал заморозить украинcкий конфликт по существующей линии боевого соприкосновения. При этом он отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых территорий.

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