В России замдиректора школы занималась майнингом в подсобке и попалась

В Югре осудят замдиректора школы за майнинг крипты в подсобке на 1 млн рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего заместителя директора школы из Нефтеюганска, которая установила майнинговое оборудование в подсобке учебного учреждения и заработала на нем больше одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Югры.

Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в январе 2013 года она, будучи замдиректором, по просьбе сына установила оборудование для майнинга криптовалюты в подсобке школы. Ущерб школе из-за повышенного потребления электричества составил 680 тысяч рублей.

Ущерб женщина уже возместила.

Ранее в Ижевске осудили бизнесмена и бывшего полицейского за кражу оборудования для майнинга.