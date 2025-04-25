Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 25 апреля 2025Силовые структуры

В России замдиректора школы занималась майнингом в подсобке и попалась

В Югре осудят замдиректора школы за майнинг крипты в подсобке на 1 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего заместителя директора школы из Нефтеюганска, которая установила майнинговое оборудование в подсобке учебного учреждения и заработала на нем больше одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Югры.

Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в январе 2013 года она, будучи замдиректором, по просьбе сына установила оборудование для майнинга криптовалюты в подсобке школы. Ущерб школе из-за повышенного потребления электричества составил 680 тысяч рублей.

Ущерб женщина уже возместила.

Ранее в Ижевске осудили бизнесмена и бывшего полицейского за кражу оборудования для майнинга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Офицер Генштаба погиб при взрыве авто в Балашихе. Чем известен генерал Москалик?

    Пассажиры скрутили буйного россиянина на рейсе из Дубая и сдали его полиции другой страны

    Трамп отказался от дедлайна в урегулировании конфликта на Украине

    ФСБ предотвратила поджог здания регионального исполнительного комитета

    Китай внезапно пошел на уступки в торговой войне с США

    Германия испытала новую разведывательную машину в США

    Россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии

    Шойгу предрек миру новую гонку вооружений

    Бывший глава IBU на суде рассказал об интимных отношениях с россиянкой

    18-летняя россиянка прикурила сигарету от Вечного огня и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости