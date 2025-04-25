В России замдиректора школы занималась майнингом в подсобке и попалась

Прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего заместителя директора школы из Нефтеюганска, которая установила майнинговое оборудование в подсобке учебного учреждения и заработала на нем больше одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Югры.
Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в январе 2013 года она, будучи замдиректором, по просьбе сына установила оборудование для майнинга криптовалюты в подсобке школы. Ущерб школе из-за повышенного потребления электричества составил 680 тысяч рублей.
Ущерб женщина уже возместила.
Ранее в Ижевске осудили бизнесмена и бывшего полицейского за кражу оборудования для майнинга.