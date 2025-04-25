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01:01, 25 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором

Зеленский призвал Трампа называть агрессором Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президенту США Дональду Трампу следует называть Россию агрессором и перестать обвинять Украину в начале конфликта. С таким призывом политик выступил в интервью журналисту Бену Шапиро, запись беседы опубликована на его странице в социальной сети X.

«Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор - это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах (...) Нельзя говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну», — сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией, и назвал ситуацию на Украине плачевной.

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