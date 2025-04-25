Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 25 апреля 2025Мир

Зеленского уличили в неразумном поведении из-за брошенного Трампу вызова

Экс-посол Дании Петерсен: Зеленский поступил неразумно, бросив вызов Трампу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Экс-посол Дании в Вашингтоне, Пекине и Берлине Фриис Арне Петерсен уличил президента Украины в неразумном поведении из-за брошенного вызова американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании DR, которое цитирует РИА Новости.

«Мне кажется, что это неразумно со стороны Зеленского — давать интервью американским СМИ и бросать вызов американскому президенту», — отметил дипломат.

Петерсен сравнил нынешний поступок украинского лидера с его поведением в Овальном кабинете, когда тот вступил в перепалку с Трампом и публично возражал ему. Экс-посол добавил, что два президента «исторически» находятся в очень плохих отношениях, однако от них зависит определение будущего Украины.

Ранее Трамп заявил, что высказывания Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. «Зеленский хвастается на первой полосе газеты The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает Крым за Россией, здесь нечего обсуждать". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — сказал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    В России объяснили атаки ВСУ на Белгородскую область

    Министр обороны России оценил результаты работы войск в Курской области

    Названа дата свадьбы Дины Авериной

    На Украине женщина устроила скандал ребенку из-за русского рэпа

    В несколько российских регионов в ближайшие три дня придут морозы

    В Раде оценили прогноз Трампа о крахе Украины через три года

    Зеленский оценил шансы вернуть Крым с помощью оружия

    Зеленский высказался о позиции Украины по Крыму

    Вратарь «Краснодара» сломал палец во время матча РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости