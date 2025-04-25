Зеленского уличили в неразумном поведении из-за брошенного Трампу вызова

Экс-посол Дании Петерсен: Зеленский поступил неразумно, бросив вызов Трампу

Экс-посол Дании в Вашингтоне, Пекине и Берлине Фриис Арне Петерсен уличил президента Украины в неразумном поведении из-за брошенного вызова американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании DR, которое цитирует РИА Новости.

«Мне кажется, что это неразумно со стороны Зеленского — давать интервью американским СМИ и бросать вызов американскому президенту», — отметил дипломат.

Петерсен сравнил нынешний поступок украинского лидера с его поведением в Овальном кабинете, когда тот вступил в перепалку с Трампом и публично возражал ему. Экс-посол добавил, что два президента «исторически» находятся в очень плохих отношениях, однако от них зависит определение будущего Украины.

Ранее Трамп заявил, что высказывания Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. «Зеленский хвастается на первой полосе газеты The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает Крым за Россией, здесь нечего обсуждать". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — сказал американский лидер.