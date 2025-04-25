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15:04, 25 апреля 2025Россия

Жительница Москвы пожаловалась на стекло в ореховой смеси из «ВкусВилла»

Жительница Москвы купила ореховую смесь во «ВкусВилле» и нашла там стекло
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве женщина пожаловалась на стекло, которое она обнаружила в ореховой смеси, купленной во «ВкусВилле». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам жительницы столицы, она приобрела смесь в доставке «ВкусВилла». В упаковке продукта она обнаружила кусочек стекла, после чего обратилась в техподдержку.

Оператор бота магазина заверил ,что передаст информацию производителю. Помимо того, покупательнице вернули средства бонусами на карту.

Ранее жительница Москвы показала кишащую червями рыбу, которую она купила в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл». По словам женщины, стейки из нерки, в которых оказались паразиты, обошлись ей примерно в 1300 рублей.

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