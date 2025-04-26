26 апреля в России и мире — день памяти пострадавших в Чернобыльской катастрофе. Также в разных уголках планеты отмечают День интеллектуальной собственности. «Лента.ру» рассказывает, какие еще памятные даты приходятся на 26 апреля и кто из известных людей родился в этот день.
Праздники в России
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Праздник учредили в память о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Площадь радиоактивного загрязнения после аварии составила 200 тысяч квадратных километров. От последствий сильнее всего пострадали Брянская и Липецкая области России, Киевская, Ровненская и Житомирская области Украины, Могилевская и Гомельская области Республики Беларусь. В трех странах облучению подверглись 8,4 миллиона человек.
Ежегодно 26 апреля россияне и жители стран постсоветского пространства вспоминают всех, кто погиб в результате аварий на подобных объектах, а также тех, кто помогал ликвидировать последствия катастроф.
Какие еще праздники отмечают в России 26 апреля
- День снайпера;
- День нотариата;
- День родного языка в Татарстане;
- День национального героя в Марий Эл.
Праздники в мире
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
В 1990 году правительство СССР обратилось за международной помощью для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В результате по инициативе ООН была организована Межучрежденческая целевая группа, главная цель которой состояла в разработке мер поддержки пострадавшим территориям. В 1991 году также был создан Чернобыльский целевой фонд.
В 2016-м Генассамблея ООН учредила Международный день памяти о чернобыльской катастрофе — с тех пор 26 апреля в разных странах проходят мероприятия, посвященные ядерной безопасности.
Международный день интеллектуальной собственности
Праздник существует с 2000 года и посвящен авторскому праву, патентам и товарным знакам — словом, всему, что защищает интеллектуальную собственность (ИС). Дату выбрали не случайно — 26 апреля 1970 года в силу вступила Конвенция, утверждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).
Какие еще праздники отмечают в мире 26 апреля
Какой церковный праздник 26 апреля
День памяти мученицы Фомаиды Александрийской
Согласно преданию, святая Фомаида с детства воспитывалась в целомудрии и вышла замуж за христианина. Однажды свекор попытался осквернить Фомаиду и, не приняв отказа, рассек ее мечом. За твердость и верность христианским заповедям православные почитают Фомаиду как покровительницу целомудрия и защитницу от блуда.
Какие еще церковные праздники отмечают 26 апреля
- День памяти священномученика Артемона Лаодикийского;
- День памяти мученика Крискента Мирликийского;
- День памяти преподобномученицы Марфы Тестовой.
Традиции 26 апреля
В народе день памяти святой Фомаиды известен под названием Фомаида Медуница — на Руси в этот день люди шли в лес собирать зацветающую медуницу, которая широко использовалась для лечения различных болезней.
По традиции за медуницей отправлялась старшая женщина в семье. Дома из целебной травы готовили отвар, который использовался для лечения кашля, простуды и воспаления легких.
Кто родился 26 апреля
Даниил Квят (31 год)
Квята называют самым успешным российским пилотом «Формулы-1»: на его счету три подиума (первые три места в гонках) и почти шесть полных сезонов в чемпионате мира. В 2015-м Квят получил прозвище «Торпеда» за резкий маневр на Гран-при Китая.
Джанкарло Эспозито (67 лет)
Американский актер прославился ролью главного антагониста Гуса Фринга в сериале «Во все тяжкие», затем принимал участие в популярных проектах «Мандалорец», «Пацаны» и «Джентльмены». Также он исполнил роль злодея в игре Far Cry 6.
Кто еще родился 26 апреля
- Дмитрий Киселев (71 год) — российский журналист и телеведущий;
- Ченнинг Татум (45 лет) — американский актер;
- Джордана Брюстер (45 лет) — американская актриса;
- Камила Валиева (19 лет) — российская фигуристка;
- Мелания Трамп (55 лет) — бывшая первая леди США.