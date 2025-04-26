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07:04, 26 апреля 2025Мир

Большинство американцев испугались политики Трампа

NYT: Опрос показал, что большинство американцев испугались политики Трампа
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Большинство американцев сочли политику президента США Дональда Трампа пугающей и хаотичной, следует из опроса, проведенного The New York Times (NYT) и Siena College перед тем, как политик провел свои первые 100 дней после возвращения в Белый дом. Всего было опрошено 913 человек.

В частности, 66 процента опрошенных назвали начало второго срока Трампа хаотичным, а 59 процентов охарактеризовали его в качестве пугающего. Кроме того, 54 процента заявили, что не одобряют деятельность главы государства, когда 42 процента опрошенных рассказали о своем одобрении.

Вместе с этим только 35 процентов американцев поддерживают политику Трампа по Украине, следует из данных опроса.

В начале апреля опрос Pew Research Center показал, что почти половина американцев (43 процента), раскритиковала Трампа за слишком сильную поддержку России в конфликте на Украине. Респонденты оказались недовольны и другими внешнеполитическими шагами американского лидера. По данным опроса, чуть более половины американцев выразили мнение, что введенные президентом пошлины для Китая нанесут вред стране.

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