Экономист допустил снижение цены на ряд товаров

Экономист ВШЭ Остапкович допустил, что импортные товары резко подешевеют

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заявил, что в России могут резко подешеветь продукты иностранных брендов, производители которых ушли после 2022 года. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Экономист уточнил, что на данный момент товары доставляются в страну по параллельному импорту, что заметно влияет на их стоимость.

«В итоге цена увеличивается процентов на 30-40. При прямых поставках она станет ниже, а если производство будет в России — тем более», — подчеркнул он.

Ранее «Макдоналдс» подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Документ был подан еще в декабре 2024 года, а опубликован только в 2025 году. В апреле заявку приняли к рассмотрению.