Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:29, 26 апреля 2025Экономика

Экономист допустил снижение цены на ряд товаров

Экономист ВШЭ Остапкович допустил, что импортные товары резко подешевеют
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заявил, что в России могут резко подешеветь продукты иностранных брендов, производители которых ушли после 2022 года. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Экономист уточнил, что на данный момент товары доставляются в страну по параллельному импорту, что заметно влияет на их стоимость.

«В итоге цена увеличивается процентов на 30-40. При прямых поставках она станет ниже, а если производство будет в России — тем более», — подчеркнул он.

Ранее «Макдоналдс» подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Документ был подан еще в декабре 2024 года, а опубликован только в 2025 году. В апреле заявку приняли к рассмотрению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший день переговоров и встреч». Трамп оценил прогресс в достижении сделки по Украине

    Троих соучастников покушения на Прилепина до сих пор не поймали

    В Госдуме призвали взять на контроль цены на билеты в Белгородской и Курской областях

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких шортах

    ВСУ обвинили в ежедневном нарушении работы гражданской инфраструктуры Херсонской области

    ЦРУ подтвердило смерть сына замдиректора

    Лидер Северной Кореи спустил на воду эсминец против «наглых империалистических пиратов»

    Экономист допустил снижение цены на ряд товаров

    Срок замены американских войск в Европе оценили

    Над регионами России за ночь сбили почти полсотни беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости