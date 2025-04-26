«Макдоналдс» подал заявку на регистрацию товарного знака в России

«Макдоналдс» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Компания «Макдоналдс» обратилась с заявкой в Роспатент, чтобы зарегистрировать свой товарный знак. Об этом сообщило РИА Новости. Сейчас заявка находится на стадии экспертизы.

Как следует из документов, заявка была подана еще в декабре 2024 года, а опубликована только в 2025 году. В апреле ее приняли к рассмотрению. «Компания также направила письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса», — говорится в сообщении.

Под своим товарным знаком компания намерена производить и продавать напитки и еду, а также предоставлять ресторанные услуги. Кроме того, «Макдоналдс» планирует осуществлять доставку своих продуктов.

Ранее пользователь Reddit опубликовал фотографию из штаб-квартиры «Макдоналдс» в Чикаго, где представлена карта мира с логотипами сети ресторанов. В посте автор отметил, что логотип «Макдоналдс» для России был отключен.